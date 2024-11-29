Экономика

Волгоградцев 1 декабря ждет подорожание билетов на поезда на 11%

Экономика 29.11.2024 08:25
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29.11.2024 08:25


С 1 декабря изменятся тарифы на проезд в пассажирских поездах. Как сообщает V102.RU, правительство разрешило монополисту ОАО «РЖД» индексировать стоимость проезда и провоза грузов. В частности, стоимость билетов возрастет на 11,6%, а тарифы на грузовые перевозки вырастут на 13,8%.
В ОАО «РЖД» объяснили это необходимостью выполнения инвестиционной программы, в том числе закупкой подвижного состава. 
Напомним, в 2023 году РЖД 2 раза повышали цены на пассажирские перевозки: сначала – на 8,1%, затем – еще на 10,75%. Годом ранее компания приняла решение проиндексировать тарифы на 10%. Таким образом, за 3 года стоимость проезда в поездах дальнего следования выросла в 1,5 раза.
При этом, подчеркнем, речь идет о средней стоимости билетов. Как правило, цены на проезд в поездах  резко увеличиваются  в пик сезона, например, летом или в новогодние каникулы. 

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