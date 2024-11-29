Акция Банка Уралсиб – «Год ЖКУ за наш счет!»





Банк Уралсиб запустил акцию, в которой каждый клиент банка может получить кешбэк до 120 000 рублей за оплату жилищно-коммунальных услуг в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Принять участие в акции может любой клиент, у которого есть действующая дебетовая карта и подключен онлайн-банк Банка Уралсиб. Для этого в срок с 28 ноября до 31 декабря 2024 года включительно нужно оплатить ЖКУ на любую сумму в интернет-банке или в мобильном приложении Уралсиб Онлайн. В феврале мы случайным образом выберем 10 победителей, которые получат кэшбек в 12-кратном размере от суммы платежа ЖКУ в указанный период. Максимальная сумма кешбэка на одного победителя – 120 000 рублей.

Акция проводится с 28.11.2024 года до 28.02.2025 года включительно. Кешбэк поступит на действующие дебетовые карты победителей до 28.02.2025 года включительно.

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