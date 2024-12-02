Профессор посоветовала, что делать в декабре со сбережениями

Что происходит с ценами, как отразится курс доллара на жизни волгоградцев и есть ли надежда на эффективность принятых правительством мер для урегулирования ситуации? Эти и другие вопросы, волнующие волгоградцев, мы адресовали доктору экономических наук, профессору кафедры экономики и финансов Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС Ирине Максимовой.

– В последние недели особенно стал заметен рост цен на бензин, на некоторые продукты питания. Опять же, в ОАО РЖД заявили о предстоящем росте цен на железнодорожные билеты, такая же угроза повышения нависла над авиабилетами. Что стало причиной такого роста цен?

– Основная причина роста цен – это рост инфляции. Об этом, в частности, свидетельствуют решения ЦБ России о повышении ключевой ставки до 21%. К сожалению, рост бюджетных доходов происходит более низкими темпами, чем рост расходов, в первую очередь, на решение социальных проблем. Рост государственных расходов, очевидно, частично покрывается за счет роста денежной массы. Так, по данным Интерфакса, годовой темп роста денежной массы к 1 ноября 2024 года вырос до 19,5%.

– Сейчас звучат заверения, в частности, Минтранса, о намерении сдержать цены на бензин и авиабилеты. Возможно ли это? Не приведут ли меры сдерживания к дефициту того же бензина?



– Дефицита ГСМ, скорее всего, не будет. Учитывая, что ГСМ используются во всех отраслях экономики, правительство предпримет все меры, чтобы этого не произошло. Продавать ГСМ производителям будет все равно прибыльно даже при снижении существующего уровня цен и существующем уровне инфляции. Но их доля прибыли в цене несколько уменьшится.



– В связи с резким ростом курса доллара вновь встал вопрос о сбережении своих накоплений. Можете озвучить свой прогноз по курсу доллара, каковы причины ослабления рубля и что может подорожать еще больше?

– В условиях рыночной экономики, нижняя граница валютного курса определяется ППС (паритетом покупательной способности) национальной валюты, верхняя – соотношением спроса и предложения на валютном рынке. В условиях роста инфляции снижается ППС национальной валюты – это первый фактор, который мог повлиять на рост курса доллара. Второй фактор роста курса доллара, очевидно, – снижение валютной выручки отечественных производителей экспортеров, а, значит, и предложения валюты на валютном рынке. Стабилизация ситуации на валютном рынке будет завесить от решений ЦБ по увеличению объема продаж валюты на валютном рынке. В связи с ростом курса доллара могут подорожать некоторые импортные товары, приобретаемые за валюту. А также товары, где используется импортное сырье и материалы. Но сказать, что рост курса доллара повлияет на рост стоимости практически всех товаров, нельзя.



– И традиционный вопрос наших читателей – куда бежать, что делать со своими сбережениями? Снимать со счетов, покупать золото или ничего не покупать, а сделать, как советовал министр финансов Силуанов – не обращать внимания?



– Могу посоветовать решать этот вопрос индивидуально. Конечно, в ситуации роста цен часть денег лучше всего потратить. Для сбережений можно открыть срочный вклад под хорошие проценты или обезличенный металлический счет. Это – для кого стоимость золота более привлекательна.



