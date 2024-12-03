В России промышленных «самогонщиков» вычислят по спутниковым снимкам





3 декабря в России вступил в силу приказ Минфина, позволяющий проверяющим органам вычислять нелегальных производителей алкогольной продукции с помощью спутников зондирования Земли. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», речь идёт о промышленных площадках, которые обеспечивают теневой рынок спиртосодержащих напитков.

Специалистам предстоит создать реестр адресов, где расположены законсервированные или официально вышедшие из строя производственные линии. Кроме того, сюда же попадут площадки, лицензия которых была приостановлена.

Такие цеха и предприятия будут отслеживаться на специальных тепловых картах, ежедневно формируемых российскими спутниками. Из-за технологических особенностей производство алкоголя связано с выделением большого объёма тепловой энергии. Она как раз и фиксируется орбитальной группировкой.

Кроме того, с помощью спутников специалисты обещают отследить и факты отгрузки товара с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта.

Отметим, в случае если тепловые выбросы будут фиксироваться более двух дней подряд, то надзорные органы смогут организовать внеплановую проверку предприятия. По информации специалистов, в России рынок контрафактного алкоголя может занимать до 25% от общего объёма потребления спиртных напитков.

Фото из архива ИА «Высота 102»