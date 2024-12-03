Под Волгоградом осудят ОПГ за добычу осетрины и черной икры





В суд направлено уголовное дело в отношении членов организованной группы, обвиняемых в незаконном вылове и продаже ценных пород рыбы. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, на скамье подсудимых окажется семейная пара и пять их сообщников.

Летом 2022 года житель Светлоярского района организовал преступный бизнес по продаже русского осетра, белуги, калуги и черной икры. У членов организованной группы было четкое распределение ролей – некоторые из них обеспечивали хранение товара, его транспортировку и передачу лидеру для последующей реализации, остальные приобретали либо добывали рыбу, в том числе запрещенными способами. Следствием установлено, что один из фигурантов совместно со своим сыном, используя самоходное плавающее средство, запрещенные орудия лова и способы массового истребления на миграционных путях к местам нереста, незаконно выловили более 100 экземпляров стерляди с икрой, причинив ущерб свыше полумиллиона рублей.





В ходе обыска у фигурантов изъяты более 120 килограммов туш и кусков рыбы особо ценных пород, а также около 14 килограммов икры, которые злоумышленники намеревались продать за полтора миллиона рублей.

Ущерб государству составил более шести миллионов рублей. В качестве обеспечительных мер на имущество злоумышленников и их денежные средства органами следствия наложен арест на сумму более 9 миллионов рублей.

Фото Волгоградский следком t.me