Экономика

В Волгоградстате объяснили, почему снижается средняя зарплата

Экономика 02.12.2024 11:08
0
02.12.2024 11:08


В Волгоградстате высказались по поводу снижения зарплат в регионе. Напомним, ранее Росстат опубликовал новые данные о среднем размере зарплаты в Волгоградской области, которая по итогам сентября составила 58304 рубля. При этом данный показатель, по информации федерального ведомства, снижается в регионе третий месяц подряд. 
В Волгоградстате подтвердили, что средняя зарплата по сравнению с августом уменьшилась на 0,2%, зато по сравнению с сентябрем 2023 года выросла на 19,2%.Также волгоградские статистики назвали причину данной тенденции. 
- Неравномерность начисления средней заработной платы очевидна – ежемесячные изменения зависят от премий, отпускных и других выплат. Так, например, в период летних отпусков (июнь, июль) традиционно фиксируется рост начисленной заработной платы, за которым следует снижение в августе и  сентябре. В то же время в декабре фиксируются премиальные выплаты по итогам года. Подобные тенденции в течение года носят традиционный характер для всей Российской Федерации, - заявили в Волгоградстате.
Здесь также добавили, что для анализа изменения уровня оплаты труда используются данные за период с начала года. Так, за период с января по сентябрь 2024 года ее размер по региону составил 56813 рублей, что выше, чем в аналогичном периоде 2023 года на 16,9%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.12.2024 13:21
Экономика 02.12.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.12.2024 08:57
Экономика 02.12.2024 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.11.2024 11:42
Экономика 29.11.2024 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2024 09:35 Реклама
Экономика 29.11.2024 09:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2024 08:25
Экономика 29.11.2024 08:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.11.2024 07:46
Экономика 29.11.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.11.2024 16:34 Реклама
Экономика 28.11.2024 16:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2024 13:59 Реклама
Экономика 28.11.2024 13:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2024 12:18
Экономика 28.11.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.11.2024 08:20
Экономика 28.11.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2024 17:10 Реклама
Экономика 27.11.2024 17:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.11.2024 09:19 Реклама
Экономика 27.11.2024 09:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 18:09
Экономика 26.11.2024 18:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.11.2024 17:34 Реклама
Экономика 26.11.2024 17:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.11.2024 16:25 Реклама
Экономика 26.11.2024 16:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:48
«Раскроем ваши таланты»: дружная команда и яркая корпоративная культура в «Арконт»Смотреть фотографии
15:48
В Волгограде осудили мужчину, зарезавшего соседа по общежитиюСмотреть фотографии
15:41
Медик из ЛНР стал зампредседателя волгоградского облкомздраваСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде суд обязал УК отремонтировать девятиэтажки на ул. СкосыреваСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде наркохимик получил 14 лет колонии строгого режимаСмотреть фотографии
14:47
Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгкимСмотреть фотографии
14:19
Андрей Бочаров поздравил с 99-летием фронтовика Виктора ШестеляСмотреть фотографии
13:32
Две эпичные свалки около ж/д обнаружили в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде пассажирский микроавтобус влетел в фургон «Яндекс Маркета»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Волгоградцы улучшили шансы накопить миллион рублейСмотреть фотографии
12:55
Опять не успели: в Волгограде ул. Краснознаменскую откроют лишь к концу неделиСмотреть фотографии
12:18
Под Волгоградом будут судить трех цыган за нападение на полицейскогоСмотреть фотографии
12:00
ГИБДД Волгоградской области возглавил новый начальник Эдуард ЗагоруйкоСмотреть фотографии
11:35
Время созидать: губернатор Андрей Бочаров пообещал региону 2,4 триллиона рублей инвестицийСмотреть фотографии
11:30
Житель Волгоградской области несколько дней убивал 86-летнего отцаСмотреть фотографии
11:16
Мигрантов и преступников искали силовики среди отдыхающих волгоградцев в ночных барахСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
В Волгоградстате объяснили, почему снижается средняя зарплатаСмотреть фотографии
11:04
Волгоградка приговорена к 1,5 годам колонии за сгоревших заживо детейСмотреть фотографии
10:42
Денис Бояринцев рассказал, как собирается усилить «Ротор»Смотреть фотографии
10:40
В Волгограде из-за обрыва контактной сети встали трамваи №3 и №4Смотреть фотографии
09:48
Под Волгоградом подросток на «десятке» сбил пешеходаСмотреть фотографии
09:37
В Волгограде «Нива» нокаутировала женщину на пешеходном переходеСмотреть фотографии
09:08
В Волгограде и Астрахани неделю ищут пропавшего пенсионера на синей «пятерке»Смотреть фотографии
08:57
Профессор посоветовала, что делать в декабре со сбережениямиСмотреть фотографии
08:54
На юге Волгограда вслед за «Волгой» сгорела «семерка»Смотреть фотографии
08:03
Волгоградцы переименуют «Комсомольский сад»Смотреть фотографии
21:02
Путин подписал закон о порядке прохождения автомобилями весогабаритного контроляСмотреть фотографии
20:11
В Госдуме планируют увеличить штрафы за продажу сигарет и вейпов детямСмотреть фотографии
19:29
Это было неплохо: осенний Волгоград-2024 в объективе известного фотографаСмотреть фотографии
18:51
В Волгоградском водохранилище на пятые сутки нашли утонувшего рыбакаСмотреть фотографии
 