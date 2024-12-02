В Волгоградстате объяснили, почему снижается средняя зарплата

Экономика 02.12.2024 11:08
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02.12.2024 11:08
В Волгоградстате высказались по поводу снижения зарплат в регионе. Напомним, ранее Росстат опубликовал новые данные о среднем размере зарплаты в Волгоградской области, которая по итогам сентября составила 58304 рубля. При этом данный показатель, по информации федерального ведомства, снижается в регионе третий месяц подряд.
В Волгоградстате подтвердили, что средняя зарплата по сравнению с августом уменьшилась на 0,2%, зато по сравнению с сентябрем 2023 года выросла на 19,2%.Также волгоградские статистики назвали причину данной тенденции.
- Неравномерность начисления средней заработной платы очевидна – ежемесячные изменения зависят от премий, отпускных и других выплат. Так, например, в период летних отпусков (июнь, июль) традиционно фиксируется рост начисленной заработной платы, за которым следует снижение в августе и сентябре. В то же время в декабре фиксируются премиальные выплаты по итогам года. Подобные тенденции в течение года носят традиционный характер для всей Российской Федерации, - заявили в Волгоградстате.
Здесь также добавили, что для анализа изменения уровня оплаты труда используются данные за период с начала года. Так, за период с января по сентябрь 2024 года ее размер по региону составил 56813 рублей, что выше, чем в аналогичном периоде 2023 года на 16,9%.
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