В Волгограде в утренний час пик остановились трамваи

Происшествия 04.12.2024 07:51
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04.12.2024 07:51
Утро 4 декабря началось с масштабного сбоя в работе общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за аварии на электросетях приостановлено движение по трамвайным маршрутам №№ 2, 4, 5, 6, 7.
- Дальше «Буханцева» выгоны встали. В настоящее время работаем в изменённых границах. Едем на «КИМ» по маршруту № 3, - объявляют пассажирам водители трамваев № 4.
Информацию о крупной аварии подтвердили и в диспетчерской муниципального предприятия «Метроэлектротранс».
- Работа трамваев, действительно, приостановлена. Ждём устранения аварии, но, судя по всему, это будет не скоро. Сейчас лучше воспользоваться услугами других маршрутов общественного транспорта, - рассказала диспетчер.
Пассажиры уже покидают вагоны и идут пешком до остановок транспорта.
Между тем, о сбое в работе трамваев сообщают и жители Дзержинского района.
Отметим, накануне, 3 декабря, в Волгограде также произошёл сбой в работе трамвайных маршрутов из-за ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской. Кроме того, 20 ноября пассажиры не могли воспользоваться трамваями в Дзержинском районе города из-за обесточивания контактной сети. Тогда устранение аварии растянулось на несколько часов.
Фото V102.RU
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