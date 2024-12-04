Происшествия

В Волгограде в утренний час пик остановились трамваи

Происшествия 04.12.2024 07:51
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04.12.2024 07:51


Утро 4 декабря началось с масштабного сбоя в работе общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», из-за аварии на электросетях  приостановлено движение по трамвайным маршрутам №№ 2, 4, 5, 6, 7.

- Дальше «Буханцева» выгоны встали. В настоящее время работаем в изменённых границах. Едем на «КИМ» по маршруту № 3, - объявляют пассажирам водители трамваев № 4.

Информацию о крупной аварии подтвердили и в диспетчерской муниципального предприятия «Метроэлектротранс».

- Работа трамваев, действительно, приостановлена. Ждём устранения аварии, но, судя по всему, это будет не скоро. Сейчас лучше воспользоваться услугами других маршрутов общественного транспорта, - рассказала диспетчер.

Пассажиры уже покидают вагоны и идут пешком до остановок транспорта. 

Между тем, о сбое в работе трамваев сообщают и жители Дзержинского района. 
Отметим, накануне, 3 декабря, в Волгограде также произошёл сбой в работе трамвайных маршрутов из-за ДТП на ул. Рабоче-Крестьянской. Кроме того, 20 ноября пассажиры не могли воспользоваться трамваями в Дзержинском районе города из-за обесточивания контактной сети. Тогда устранение аварии растянулось на несколько часов.

Фото V102.RU

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