В Волжском Skoda Octavia сбила пешехода и влетела в микроавтобус





3 декабря в Волжском иномарка сбила пешехода и устроила столкновение с остановившимся микроавтобусом. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла на исходе рабочего дня у остановки общественного транспорта «Гостиничный комплекс Арт-Волжский».

- В 16:13 водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, напротив дома № 36 по улице 7-я Автодорога совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего автомобиль Skoda совершил наезд на стоящий автомобиль «Луидор», - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, прибывшие на место аварии медики вынуждены были госпитализировать сбитую женщину в ближайшую больницу.

Фото: панорама сервиса «Яндекс. Карты»