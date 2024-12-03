Общество 03.12.2024 16:55
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03.12.2024 16:55
Необычное дело рассмотрел недавно Ворошиловский районный суд Волгограда. Родителей грудного младенца обязали обеспечить прохождение ребенком медицинских осмотров врачей-специалистов.
Как рассказали V102.RU в суде, в сентябре 2024 года волгоградка родила ребенка в домашних условиях. Мать от госпитализации в родильный дом отказалась. Хотя ребенок был осмотрен врачом-педиатром «Скорой медицинской помощи», провести полное медицинское обследование новорожденного в домашних условиях не представилось возможным.
Прокурор Ворошиловского районного просил возложить на родителей обязанность обеспечить прохождение ребенком осмотра у специалистов.
Ответчики, не отрицая необходимость обследования врачами новорожденной девочки, возражали против принуждения к данным процедурам.
Ворошиловский районный суд Волгограда в итоге удовлетворил исковые требования прокурора, установив месяц для выполнения родителями этой обязанности.
Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.
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