Таджичка фиктивно записала волгоградца в отцы своего ребенка





В Волгоградской области 39-летняя уроженка Таджикистана фиктивно записала знакомого в отцы своего ребенка для получения упрощенного гражданства, передает V102.RU со ссылкой на УФСБ по Волгоградской области.

Установлено, что местная жительница подала совместное заявление со своим знакомым, гражданином Российской Федерации, об установлении отцовства над своей несовершеннолетней дочерью для упрощенной процедуры получения ребенком гражданства РФ.

- В отношении преступной группы возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по вскрытию и документированию механизма осуществления преступной деятельности, а также установлению лиц, причастных к ее организации, - добавили в ведомстве.