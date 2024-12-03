В Волжском юный геймер задонатил мошеннику с карты мамы 69 тыс. рублей

Расследования 03.12.2024 21:15
0
03.12.2024 21:15
В городе Волжском Волгоградской области мошенник втерся в доверия подростка и похитил с карты матери крупную суму. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, злоумышленнику удалось обмануть ребенка под предлогом покупки внутриигровой валюты.
Так, 13-летний фанат игры «Grand Mobail» поверил неизвестному, который связался с ним в мессенджере. По инструкции злоумышленника он взял телефон родительницы, зашел в банковское приложение и перевел на счет мошенника 69 тысяч рублей.
- Уважаемые взрослые, разговаривайте с детьми о правилах финансовой безопасности, пресекайте любые предложения финансового характера, поступающие от неизвестных, - предупреждают родителей в полиции.
После ЧП в Анталье эвакуировали пассажиров самолета в аэропорту Волгограда03.12.2024 18:41
Расследования 03.12.2024 18:41
Под Волгоградом осудят ОПГ за добычу осетрины и черной икры03.12.2024 15:36
Расследования 03.12.2024 15:36
Двое детей-инвалидов умерли от ветрянки в интернате в Волгоградской области03.12.2024 15:27
Расследования 03.12.2024 15:27
Под Волгоградом осудили устроившего «маски-шоу» стрелка и его пособника03.12.2024 15:15
Расследования 03.12.2024 15:15
Волгоградская пенсионерка продала квартиру по указке мошенников03.12.2024 14:54
Расследования 03.12.2024 14:54
Прокуратура запросила 9 лет «строгача» для задавившего школьниц водителя «Нивы»03.12.2024 14:04
Расследования 03.12.2024 14:04
Начальника энергоснабжающей организации осудят за взятки под Волгоградом03.12.2024 09:41
Расследования 03.12.2024 09:41
V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованного02.12.2024 21:31
Расследования 02.12.2024 21:31
Дело главы района Ивана Геля рассмотрит суд в Иловле02.12.2024 19:00
Расследования 02.12.2024 19:00
Сбившей четверых школьников волгоградке вынесли приговор02.12.2024 16:52
Расследования 02.12.2024 16:52
В Волгограде наркохимик получил 14 лет колонии строгого режима02.12.2024 15:07
Расследования 02.12.2024 15:07
Дискуссия о жизни закончилась для волгоградца переломами и пробитым лёгким02.12.2024 14:47
Расследования 02.12.2024 14:47
Под Волгоградом будут судить трех цыган за нападение на полицейского02.12.2024 12:18
Расследования 02.12.2024 12:18
Житель Волгоградской области несколько дней убивал 86-летнего отца02.12.2024 11:30
Расследования 02.12.2024 11:30
Волгоградка приговорена к 1,5 годам колонии за сгоревших заживо детей02.12.2024 11:04
Расследования 02.12.2024 11:04