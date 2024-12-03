В Волжском юный геймер задонатил мошеннику с карты мамы 69 тыс. рублей









В городе Волжском Волгоградской области мошенник втерся в доверия подростка и похитил с карты матери крупную суму. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, злоумышленнику удалось обмануть ребенка под предлогом покупки внутриигровой валюты.





Так, 13-летний фанат игры «Grand Mobail» поверил неизвестному, который связался с ним в мессенджере. По инструкции злоумышленника он взял телефон родительницы, зашел в банковское приложение и перевел на счет мошенника 69 тысяч рублей.





- Уважаемые взрослые, разговаривайте с детьми о правилах финансовой безопасности, пресекайте любые предложения финансового характера, поступающие от неизвестных, - предупреждают родителей в полиции.



