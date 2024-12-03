Расследования

Под Волгоградом осудили устроившего «маски-шоу» стрелка и его пособника

Расследования 03.12.2024 15:15
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03.12.2024 15:15


В Городище Волгоградской области суд вынес приговор несостоявшемуся убийце. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина попытался разрешить давние обиды, избавившись от знакомого. Преступление он планировал совершить с помощью пистолета.

- Поздно вечером 18 июля 2023 года осужденный в целях конспирации надел маску по типу «балаклава», темную одежду и стал поджидать потерпевшего в неосвещенном переулке у его дома. Когда мужчина приблизился к своему подъезду, злоумышленник произвел два прицельных выстрела. Несмотря на ранение, пострадавший смог забежать в дом и закрыть дверь на магнитный замок, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Вскоре фигурант скрылся с места преступления, а прибывшие на место медики смогли спасти пострадавшего.

По горячим следам следователи установили все обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, горе-стрелок не только щепетильно подошёл к маскировке и выбору места нападения, но и попытался создать себе алиби, сговорившись с другом. Последний был посвящён во все подробности готовившегося убийства, но не даже попытался его предотвратить.

Более того, сразу после неудавшейся попытки застрелить оппонента сообщники вместе попытались укрыться у родственников в Котельниковом районе. Однако избежать правосудия им не удалось. На третий день они оба были задержаны.

Отметим, решением суда убийца приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его сообщник — к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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