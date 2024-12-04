Экономика

Новостройки в Волгограде подешевели почти на 5%

Экономика 04.12.2024 10:07
0
04.12.2024 10:07


Яндекс Недвижимость зафиксировал снижение стоимости квадратного метра на первичном рынке Волгограда  на 4,8% в ноябре. По данным сервиса, передает V102.RU, цена квадрата в новостройках составила 127 000 рублей.
Изменение стоимости обусловлено выводом в продажу большого количества предложений комфорт-класса, пояснили аналитики. При этом средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 5,5 млн р, а средняя площадь - 42,4 кв.м.
По данным сервиса, в ноябре  цены на новостройки в миллионниках России по сравнению с октябрем незначительно выросли на фоне небольшого увеличения объема предложения. Однако рост обусловлен не повышением цен, а изменением в структуре предложения - выводом в продажу большего объема более рентабельных одно- и двухкомнатных лотов, где стоимость квадрата, как правило, выше.
Интересно, что в разных городах цены в сегменте первичного рынка жилья менялись по-разному. В 13 мегаполисах из 16 зафиксирован рост медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены увеличились в Самаре (+8,3%), Уфе (+8,2%), Перми (+5,0%), Воронеже (+3,3%) и Санкт-Петербурге (+1,8%). Такое подорожание обусловлено выводом в продажу большего количества предложений двушек и однушек, которые традиционно дороже по средней стоимости квадратного метра.
Городами, показавшими отрицательную ценовую динамику, стали всего лишь три областных центра: кроме Волгограда,  это Нижний Новгород (-2,7%)  и Челябинск (-9,9%). 
Фото V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
03.12.2024 15:13
Экономика 03.12.2024 15:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.12.2024 11:32
Экономика 03.12.2024 11:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.12.2024 17:23 Реклама
Экономика 02.12.2024 17:23 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.12.2024 13:21
Экономика 02.12.2024 13:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.12.2024 11:08
Экономика 02.12.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.12.2024 08:57
Экономика 02.12.2024 08:57
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.11.2024 11:42
Экономика 29.11.2024 11:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2024 09:35 Реклама
Экономика 29.11.2024 09:35 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.11.2024 08:25
Экономика 29.11.2024 08:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.11.2024 07:46
Экономика 29.11.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.11.2024 16:34 Реклама
Экономика 28.11.2024 16:34 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2024 13:59 Реклама
Экономика 28.11.2024 13:59 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.11.2024 12:18
Экономика 28.11.2024 12:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.11.2024 08:20
Экономика 28.11.2024 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.11.2024 17:10 Реклама
Экономика 27.11.2024 17:10 Реклама
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:42
В Волгограде вахтовик отдал рекордные 19 млн рублей мошенникамСмотреть фотографии
12:37
Дикие кабаны бесстрашно прошлись по хутору в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:11
Бочаров продлил полномочия замгубернатора Геннадия ШевцоваСмотреть фотографии
12:03
В регионе России создадут спецсчет для пожертвований бизнеса на СВОСмотреть фотографии
11:40
В районе Волгоградской области мужчина погиб при пожаре в частном домеСмотреть фотографии
11:28
Волгоградский 17-летний боец стал серебряным призером первенства мира по ММАСмотреть фотографии
11:24
T2 оценила технологичные разработки волгоградских студентовСмотреть фотографии
11:17
В Волгограде речные трамвайчики завершили судоходный сезонСмотреть фотографии
11:11
«А как же десятки камер?»: полиция Волгограда ищет изуродовавших арт-объект вандаловСмотреть фотографии
10:50
После ареста счетов волгоградка погасила 600-тысячный долг за светСмотреть фотографии
10:35
Полузащитник «Ротора» Владислав Тюрин получил серьезную травму спиныСмотреть фотографии
10:26
Бастрыкин проконтролирует расследование гибели детей-инвалидов от ветрянкиСмотреть фотографии
10:07
Новостройки в Волгограде подешевели почти на 5%Смотреть фотографии
09:49
Таджичка фиктивно записала волгоградца в отцы своего ребенкаСмотреть фотографии
09:43
В Волжском Skoda Octavia сбила пешехода и влетела в микроавтобусСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде сократили маршрут движения трамваев из-за аварии на подстанцииСмотреть фотографии
09:15
Экс-начальник волгоградской ГИБДД пошел под суд за взятку автосервисомСмотреть фотографии
08:36
Убившую двоих детей инфекцию нашли у сотрудника интерната под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:51
В Волгограде в утренний час пик остановились трамваиСмотреть фотографии
21:49
В Волгограде простятся с Екатериной Буравлевой, задавленной водителем BMWСмотреть фотографии
21:15
В Волжском юный геймер задонатил мошеннику с карты мамы 69 тыс. рублейСмотреть фотографии
20:24
В облкомздраве прокомментировали гибель воспитанников интерната под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:19
Пальцы веером: в Волгограде вандалы изуродовали символ Крымской весныСмотреть фотографии
19:57
В «Роторе» оценили итоги первой части сезона и простились с двумя футболистамиСмотреть фотографии
19:06
В Волгоградской области введён жёлтый уровень опасности из-за непогодыСмотреть фотографии
18:41
После ЧП в Анталье эвакуировали пассажиров самолета в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
18:05
«Бизнес есть бизнес»: цены на новогодние ели и сосны за год выросли в Волгограде на 15%Смотреть фотографии
17:17
В России промышленных «самогонщиков» вычислят по спутниковым снимкамСмотреть фотографии
16:55
В Волгограде суд обязал сторонников домашних родов показать младенца врачамСмотреть фотографии
15:58
В Волгограде массовая авария парализовала работу трамваевСмотреть фотографииCмотреть видео
 