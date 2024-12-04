Новостройки в Волгограде подешевели почти на 5%

Экономика 04.12.2024 10:07
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04.12.2024 10:07
Яндекс Недвижимость зафиксировал снижение стоимости квадратного метра на первичном рынке Волгограда на 4,8% в ноябре. По данным сервиса, передает V102.RU, цена квадрата в новостройках составила 127 000 рублей.
Изменение стоимости обусловлено выводом в продажу большого количества предложений комфорт-класса, пояснили аналитики. При этом средняя полная стоимость строящейся квартиры в городе составила 5,5 млн р, а средняя площадь - 42,4 кв.м.
По данным сервиса, в ноябре цены на новостройки в миллионниках России по сравнению с октябрем незначительно выросли на фоне небольшого увеличения объема предложения. Однако рост обусловлен не повышением цен, а изменением в структуре предложения - выводом в продажу большего объема более рентабельных одно- и двухкомнатных лотов, где стоимость квадрата, как правило, выше.
Интересно, что в разных городах цены в сегменте первичного рынка жилья менялись по-разному. В 13 мегаполисах из 16 зафиксирован рост медианной цены квадратного метра. Значительнее всего цены увеличились в Самаре (+8,3%), Уфе (+8,2%), Перми (+5,0%), Воронеже (+3,3%) и Санкт-Петербурге (+1,8%). Такое подорожание обусловлено выводом в продажу большего количества предложений двушек и однушек, которые традиционно дороже по средней стоимости квадратного метра.
Городами, показавшими отрицательную ценовую динамику, стали всего лишь три областных центра: кроме Волгограда, это Нижний Новгород (-2,7%) и Челябинск (-9,9%).
Фото V102.RU
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