Экономика

Волгоградцы стали чаще посещать криптобиржи на фоне роста курса биткоина

Экономика 27.11.2024 17:10 Реклама
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27.11.2024 17:10 Реклама


Посещение различных сайтов, связанных с криптовалютами, увеличивается вслед за ростом курса биткоина и других популярных цифровых валют. Общий интернет-трафик пользователей на крупнейшие криптобиржи в первые недели ноября вырос на 8% по сравнению с началом октября. Об этом свидетельствует аналитика МегаФона на основе обезличенного трафика абонентов на тематические ресурсы.
В Волгоградской области в тот же период динамика еще более заметная — 27%. Особенно ощутимо росли площадки Bitmart и Bybit. В целом за осень еженедельный трафик в регионе увеличился на 20%, пиковые показатели пришлись на октябрь. 
По стране с 1 сентября до середины ноября средненедельный трафик, который пользователи потратили на площадках цифровых валют, повысился в среднем на 5%. А в первые две недели ноября объём трафика вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом октября.
Самый крупный прирост в начале ноября продемонстрировала биржа Deribit (+126%), следом идёт криптоплощадка HTX (+24%), а замыкает тройку лидеров KuCoin (+23%). Binance, Bybit и MEXC лидировали в ежемесячном трафике по общему объёму потраченных Мб — 45%, 25% и 8% соответственно. В тоже время ряд бирж потеряли часть трафика. Например, китайская биржа Gate.io потеряла 26%, падение трафика на Upbit и Kraken составили -6% и -4% соответственно.
После разочарования россиян в валюте Humster Kombat (HMSTR), вышедшей на биржи 26 сентября, криптобиржа EBI Exchange растеряла более 80% трафика в октябре и продолжила падение в таком же темпе в этом месяце.
Рост трафика российских участников крипторынка соответствует общемировой тенденции. В ноябре суммарный веб-трафик на 20 крупнейших криптобиржах вырос по сравнению с октябрём на 8-10%. По разным оценкам, на долю российских пользователей приходится 27-30% всего интернет-трафика на эти биржи.
Общий рост трафика на крупнейших криптоплощадках объяснялся ростом цены на основные криптовалюты и, в первую очередь, биткоин. Курс базовой криптовалюты, занимающей около 60% объёма торгов, на мировом рынке начал расти, вопреки сложившейся традиции, не в октябре (его в криптосреде называют «uptober»), а сразу после наступления ноября.
Ключевыми для цены валюты стали выборы президента США. После оглашения результатов биткоин начал стремительно расти в цене, увеличившись почти на 45% (с $68 тыс. до $98 тыс.) к концу месяца. Рост цены криптовалют сопровождался притоком капитала в американские биржевые фонды, позволяющие торговать криптовалютами в виде акций.
Подорожали и другие основные криптовалюты. Так, Ethereum в ноябре перешагнул отметку в $3000 за монету и подорожал за месяц на 40%, Solana выросла в цене почти на 60%, а токен XRP увеличился в цене в три раза.  
В свою очередь, возможную роль в повышении интереса к цифровым валютам среди россиян стали не только мировые новости, но и изменения законодательства в РФ в части регулирования этого рынка. Напомним, что с 1 ноября 2024 года в России вступил в силу закон о легализации деятельности по добыче криптовалюты. Законом были закреплены основные понятия (майнинг цифровой валюты, «майнинг пул», «оператор майнинговой инфрастуктуры»), а также упорядочены определённые действия с криптовалютами. Ещё в начале осени, то есть до вступления в силу нового закона, продавцы оборудования для майнинга зафиксировали кратный рост спроса на их продукцию со стороны потенциальных майнеров.
Фото: Мегафон
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