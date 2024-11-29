



На фоне ключевой ставки в 21% банки делают щедрые предложения по депозитам и накопительным счетам. Тем временем эксперты отмечают, что только за октябрь этого года на фондовый рынок пришли почти полмиллиона новых инвесторов. Как сообщили ИА «Высота 102» аналитики «БКС Мир инвестиций», их общее количество уже превысило 34 миллиона, за минувший месяц они вложили в ценные бумаги около 160 млрд рублей.

Почему россияне продолжают активно инвестировать даже при таких высоких ставках по вкладам и как не упустить возможность заработать. Подробнее – в материале.

Дорогие деньги

Беспрецедентно высокий уровень ставок в российской экономике нацелен на борьбу с инфляцией. Кредиты становятся все более дорогими, спрос на них падает, а это значит, что граждане и компании тратят меньше, в результате чего должен предотвращаться высокий рост цен. При этом те, у кого есть сбережения, получают хорошую возможность их преумножить.

Наиболее очевидный вариант при таких ставках — это депозит, который позволяет без рыночных рисков получить хороший доход. Но есть нюанс: открыв сейчас вклад на год, его уже нельзя будет «переложить» под более высокий процент, не потеряв прибыль. А ставки продолжат расти после вероятного повышения ключевой в декабре.

Накопительный счет — более гибкий инструмент, но обычно ставки по нему ниже, чем по срочным депозитам. Также не стоит забывать про налог с дохода по вкладам, который при существенных суммах может быть весьма впечатляющим. Если взять 2024 год, то по его итогам не облагаться налогом будет доход со вкладов, совокупный размер которых не превышает 1,2 млн рублей.

— Интерес к депозитам и накопительным счетам при таких ставках вырос, что вполне логично. Однако в течение последних лет уровень финансовой грамотности существенно поднялся, поэтому одновременно сохраняется высокий спрос на инвестиции, где намного больше гибкости в управлении личными финансами и возможностей получить более высокий доход, — отмечает директор региональной сети финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Сергей Данилов.

Ярким примером здесь являются фонды денежного рынка, которые в октябре побили все рекорды по притоку средств инвесторов: почти 140 млрд рублей за месяц, что в два раза больше, чем в сентябре.

— Доходность такого фонда приближена к ставке ЦБ и позволяет заработать больше, чем на тех же накопительных счетах. И чем выше будет ключевая ставка, тем больше прибыли получит инвестор. Это консервативный инструмент с низким риском, который дает возможность легко «припарковать» свободные средства. Паи фонда легко продать и купить без потери накопленного дохода в любое время работы Мосбиржи, — поясняет Сергей Данилов.

Плывем за ставкой

Другой востребованный сегодня инструмент с низким риском — это флоатер. Он представляет собой облигацию, которую также легко купить и продать на бирже. А плюс флоатера заключается в том, что размер купона, регулярно выплачиваемого инвестору, «плывет» за ставкой ЦБ.

— В текущей ситуации можно инвестировать во флоатеры с коротким сроком погашения — и тогда, к примеру, на горизонте 3–6 месяцев доходность будет выше, чем по вкладу, — уточняет Сергей Данилов.

На длинном горизонте по флоатерам, корпоративным облигациям и ПИФам инвесторы могут получить налоговые льготы. Допустим, если три года держать существенную сумму на депозите, придется заплатить немалый налог. А в случае с облигациями и фондами при таком же сроке – налога не будет.

Редкий шанс

Рынок акций также остается интересным для многих инвесторов, несмотря на его просадку во второй половине этого года, и во многом спрос на акции сохраняется как раз из-за нее. Дело в том, что сейчас представилась редкая возможность вложиться в российские активы с большой скидкой в расчете на их рост. Как отмечает эксперт БКС, такой шанс выпадает раз в десять лет.

— Для покупки акций сегодня есть две ключевые причины. Во-первых, бумаги перспективных компаний на данный момент весьма дешевые, что подтверждается расчетами: отношение стоимости компаний к прибыли почти в два раза ниже среднего. Во-вторых, высокие дивиденды: среднее значение почти в два раза больше исторического, — поясняет Сергей Данилов.

На данный момент, по мнению экспертов, фондовый рынок живет ожиданиями. А они таковы, что уже в следующем году Центробанк начнет снижать ключевую ставку. Это традиционно позитив для акций. По предварительным оценкам, некоторые бумаги могут продемонстрировать опережающий рост в десятки процентов.

— Но нужно понимать, инвестиция в акции — это долгосрочная история. Я бы не рекомендовал покупать их в расчете на быстрый отскок. Желательный горизонт инвестирования — как минимум один год. Кроме того, портфель должен быть максимально диверсифицирован в зависимости от целей и склонности к риску. В нем могут быть и фонды, и облигации, и акции, — заключает эксперт.

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Фото: из архива ИА «Высота 102»



