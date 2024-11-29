Экономика

Волгоградцы рассказали, на сколько подорожал хлеб в частных пекарнях

Экономика 29.11.2024 07:46
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29.11.2024 07:46


В волгоградских магазинах снова обновлены ценники на социально значимые продукты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградстата, одним из самых заметно подорожавших продуктов стала мука. За неделю она выросла в цене на 5,22% - до 40,80 рублей за кг. Соответственно, поднялась стоимость хлеба, но пока подорожание составило менее процента, утверждают в ведомстве. 

Однако жители заметили, что частные пекарни резко подняли цены на хлеб. Если еще несколько дней назад стандартная буханка пшеничного хлеба стоила 38 рублей, то теперь - 43. Рост стоимости хлеба составил 5 рублей.

Продолжился рост цен и на овощи. Снова подорожал картофель – на 3,85% (52,80 рубля), огурцы и помидоры – примерно на 14%. Теперь огурцы стоят в среднем 177 рублей за кг, а помидоры – 180.

Рост цен отмечен и на молочные продукты. Молоко стерилизованное, в частности, подорожало за неделю на 1,7% (91,71 рубля за кг), сыр – на 2,65% (745,67 рубля). 

Стоимость говядины выросла почти на 1,5%. Теперь килограмм этого вида мяса не купишь дешевле 535 рублей. Десяток яиц стал дороже на 3% - средние цены на них выросли до 101,5 рубля.

А вот стоимость сливочного масла дрогнула в сторону удешевления. Однако снижение оказалось мизерным – всего 0,07%. Цена на масло по-прежнему остается высокой – около 944 рубля за килограмм.


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