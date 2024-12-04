Общество 04.12.2024 09:31
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04.12.2024 09:31
В мэрии Волгограда прокомментировали остановку трамваев сегодня, 4 декабря.
- В связи с технологическим нарушением на объекте электросетевого хозяйства временно было ограничено трамвайное движение в Дзержинском районе на участках между остановками «Завод «Ахтуба» - «Школа №36» и ул. Аракская – ул. Хорошева. В настоящее время движение в сторону Жилгородка восстановлено. Проблема на Ангарском еще устраняется, - говорится в заявлении пресс-службы администрации Волгограда.
В мэрии добавили, что ремонтные бригады АО «ЭлектроТранспорт Плюс» оперативно приступили к комплексу восстановительных работ, по завершению которых движение будет осуществляться в привычных горожанам границах.
Тяговые подстанции, пояснили в администрации Волгограда, планируют обновить в связи с реконструкцией трамвайной линии от Краснознаменской до Волчанской. Реконструкция коснется ТП-11 на ул. Балонина и ТП-20 на ул. Ангарской. Также будут заменены воздушные и кабельные линии общей протяженностью более 14,6 километра.
Напомним, в час пик сегодня, 4 декабря, из-за аварии на электросетях остановилось движение по трамвайным маршрутам №№ 2, 4, 5, 6, 7. Пассажиров предупредили, что поломку устранят нескоро, поэтому было предложено воспользоваться другими видами транспорта. Горожане жалуются, что маршрутки, автобусы и троллейбусы идут переполненными, а на остановках скопились толпы людей.
Фото V102.RU
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