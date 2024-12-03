Федеральные новости

Минобороны изменило порядок назначения выплат военным

Федеральные новости 03.12.2024 10:49
0
03.12.2024 10:49


Минобороны утвердило порядок принятия решений о назначении денежных выплат при получении травм или инвалидности, а также в случае гибели бойца. Как сообщает V102.RU, приказ ведомства  от 21.09.2024 № 560 вступает в силу уже сегодня, 3 декабря. 

Теперь решение о назначении компенсации могут принимать военные комиссариаты регионов и отделы соцобеспечения, дислоцированные за пределами страны. Для этого к ним должны обратиться с заявлением и представить документы, подтверждающие право на такую выплату. 

Если пакет документов был подан заявителем в неполном объеме, то об этом будут обязаны сообщить в течение 5 рабочих дней. Принять решение о выплате компенсации также обязали в течение 10 рабочих дней с момента подачи полного пакета документов. Если же документы были отправлены по почте – 10 рабочих дней будут отсчитываться со дня получения их комиссариатом или отделом соцобеспечения. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
01.12.2024 21:02
Федеральные новости 01.12.2024 21:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
01.12.2024 20:11
Федеральные новости 01.12.2024 20:11
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
28.11.2024 14:27
Федеральные новости 28.11.2024 14:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.11.2024 21:15
Федеральные новости 27.11.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.11.2024 13:42
Федеральные новости 27.11.2024 13:42
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.11.2024 09:48
Федеральные новости 27.11.2024 09:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
27.11.2024 06:46
Федеральные новости 27.11.2024 06:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
21.11.2024 21:22
Федеральные новости 21.11.2024 21:22
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2024 20:24
Федеральные новости 19.11.2024 20:24
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2024 11:48
Федеральные новости 19.11.2024 11:48
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.11.2024 07:03
Федеральные новости 19.11.2024 07:03
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.11.2024 15:41
Федеральные новости 18.11.2024 15:41
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
15.11.2024 10:26
Федеральные новости 15.11.2024 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
14.11.2024 13:27
Федеральные новости 14.11.2024 13:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.11.2024 11:41
Федеральные новости 13.11.2024 11:41
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:15
Глава региона продлил полномочия замов Бахина и ДорждееваСмотреть фотографии
14:04
Прокуратура запросила 9 лет «строгача» для задавившего школьниц водителя «Нивы»Смотреть фотографии
14:01
«Ростелеком» определит лучших региональных ИТ-журналистов и блогеровСмотреть фотографии
13:49
Житель Воронежа упал с балкона дома-высотки в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде электросамокаты поставят на место: гордума примет новые правила благоустройстваСмотреть фотографии
13:10
Большая награда из культурной столицы приехала в ВолгоградСмотреть фотографии
12:45
В хуторе под Волгоградом сгорела легковушка вместе с гаражомСмотреть фотографии
12:39
Андрей Бочаров продлил полномочия заместителя-орденоносцаСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом осудили наркодилеров за попытку сбыть 5 кг мефедронаСмотреть фотографии
12:02
«Ротор» ушёл в отпуск до 12 январяСмотреть фотографии
11:49
Под Волгоградом предприятие нахимичило 260 кг сливок и молокаСмотреть фотографии
11:32
Заработки водителей-курьеров в Волгограде достигли 130 тысяч в месяцСмотреть фотографии
10:59
Заболеваемость COVID-19 рухнула в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
Минобороны изменило порядок назначения выплат военнымСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде «Лада» снесла пешехода у собора Александра НевскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:17
Киберспорт, робопес, квадрокоптеры: научный фестиваль прошел в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Под Волгоградом иномарка врезалась на трассе в самосвалСмотреть фотографии
10:05
В станице под Волгоградом за одну ночь сгорели два домаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде пропал 77-летний пенсионер с провалами в памятиСмотреть фотографии
09:44
В УФСИН подтвердили смерть арестанта, избившего под Волгоградом участника СВОСмотреть фотографии
09:41
Начальника энергоснабжающей организации осудят за взятки под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:53
Волгоградку оштрафовали за домашнюю торговлю нижним бельемСмотреть фотографии
08:23
162 тысячи жителей Волгоградской области признали инвалидамиСмотреть фотографии
07:58
В Михайловке назначили комиссию после скандала с детской площадкойСмотреть фотографии
06:29
Служебные квартиры депутатов Волгоградской облдумы остались без ремонтаСмотреть фотографии
22:11
Небольшой снег пообещали в Волгоградской области 3 декабряСмотреть фотографии
21:31
V102.RU: стала известна причина смерти избившего участника СВО в Волжском арестованногоСмотреть фотографии
20:51
Волгоградские ватерполисты с двух побед стартовали в розыгрыше СуперлигиСмотреть фотографии
20:29
Житель Волгоградской области угнал и разбил машину бывшей женыСмотреть фотографии
19:48
В Волго-Ахтубинской пойме построили 74 ВПССмотреть фотографии
 