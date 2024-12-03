Минобороны изменило порядок назначения выплат военным





Минобороны утвердило порядок принятия решений о назначении денежных выплат при получении травм или инвалидности, а также в случае гибели бойца. Как сообщает V102.RU, приказ ведомства от 21.09.2024 № 560 вступает в силу уже сегодня, 3 декабря.

Теперь решение о назначении компенсации могут принимать военные комиссариаты регионов и отделы соцобеспечения, дислоцированные за пределами страны. Для этого к ним должны обратиться с заявлением и представить документы, подтверждающие право на такую выплату.

Если пакет документов был подан заявителем в неполном объеме, то об этом будут обязаны сообщить в течение 5 рабочих дней. Принять решение о выплате компенсации также обязали в течение 10 рабочих дней с момента подачи полного пакета документов. Если же документы были отправлены по почте – 10 рабочих дней будут отсчитываться со дня получения их комиссариатом или отделом соцобеспечения.