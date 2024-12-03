Под Волгоградом иномарка врезалась на трассе в самосвал





2 декабря в Октябрьском районе Волгограда произошло ДТП с участием иномарки и грузового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла вечером у съезда к селу Ковалевка.

- В 17:05 на 107 км автодороги «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск» произошло столкновение автомобилей Renault Fluence и «ГАЗ-3309», - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованной правоохранителями фотоматериалам, легковой автомобиль на большой скорости влетел в заднюю часть самосвала и получил серьёзные повреждения.

В результате ДТП пассажирка иномарки получила тяжёлые травмы и скончалась до прибытия на место медицинских служб. Ещё один пассажир легкового автомобиля вместе с водителем были госпитализированы каретой скорой помощи в одну из ближайших больниц.

Отметим, обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области