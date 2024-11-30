Сирены и дым над заброшенной промзоной напугали жителей Волгограда





30 ноября в Красноармейском районе Волгограда очевидцы засняли на видео столб густого чёрного дыма. Как сообщает ИА «Высота 102», клубы было видно на внушительном расстоянии.







- В Красноармейском что-то горит. Предположительно, в районе заброшенного Судостроительного завода. Уже проехали две пожарные машины, - рассказали журналистам очевидцы произошедшего.

Видеоролик был снят на разворотном кольце вблизи трамвайной остановки «Судоверфь». На кадрах действительно видно, как со стороны промышленной зоны поднимается дым. Кроме того, на фоне слышны сирены проезжающих машин экстренных служб.

В МЧС России по Волгоградской области подтвердили, что днём сегодня действительно подразделения привлекались к ликвидации пожара на юге региональной столицы.

- 30 ноября в 12:27 поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе г. Волгограда. По предварительным данным, горело не эксплуатируемое здание. Огнём были объяты 24 кв. метра. Пожарные подразделения 6-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:49, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Отметим, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Фото и видео: Волгоград в курсе / t.me