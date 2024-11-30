



Волгоградские полицейские раскрыли пропажу элитного автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудник одной из местных автомоек не выдержал соблазна, забрав покататься оставленный для уборки BMW 320.

- В середине сентября в полиции поступило заявление от 29-летнего волгоградца. Мужчина оставил на автомойке автомобиль «БМВ-320» стоимостью свыше 4 млн рублей, а когда вернулся за ним, то ни машины, ни работника сервиса не обнаружил, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Однако кураж от поездки по городу на чужой машине был недолгим. Вскоре 21-летний мужчина пришёл в себя и, испугавшись ответственности, бросил автомобиль на одной из волгоградских улиц, после чего подался в бега.

Вскоре оперативники обнаружили и задержали горе-угонщика в Воронеже. Преступником оказался ранее судимый за кражи ростовчанин.

Отметим, мужчина сознался в содеянном. В отношении него расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 166 УК РФ. Угонщику грозит наказание до 10 лет лишения свободы.