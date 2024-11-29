22-летний волжанин выжил после падения с 5 этажа

Происшествия 29.11.2024 19:24
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29.11.2024 19:24
Сегодня, 29 ноября, в Волжском молодой человек выпал из окна квартиры на пятом этаже. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, происшествие случилось в доме №120 по ул. Карбышева, под окнами которого обнаружили лежащего на асфальте мужчину. Его госпитализировали.
В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что 22-летний волжанин получает необходимое лечение в больнице имени Фишера. Его состояние оценивают как стабильное.
По словам свидетелей, молодой человек был в верхней одежде и обуви.
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