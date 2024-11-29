Пенсионеру, переехавшему ребенка на Mitsubishi, вынесли приговор





Волжский городской суд на два с половиной года ограничил свободу 76-летнему пенсионеру, переехавшему на внедорожнике Mitsubishi 9-летнего мальчика. Водитель признана виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ – в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом ИА «Высота 102» сообщила представитель прокуратуры региона Оксана Черединина.







Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 12 июля 2024 года. Как сообщали в ГУ МВД России по Волгоградской области, напротив дома №79 по ул. Дружбы водитель совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП мальчик был доставлен в больницу.

По сообщению прокуратуры, пожилой водитель не стал отрицать вины в совершенном преступлении.

– Волжский городской суд приговорил мужчину к наказанию в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение 3 лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, – сообщила Черединина.