Водитель Mitsubishi переехал 9-летнего мальчика в Волжском – видео





Водитель внедорожника Mitsubishi сегодня, 12 июля, совершил наезд на 9-летнего ребенка, который переходил дорогу на ул. Дружбы в городе Волжском Волгоградской области. Страшное ДТП зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.







По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, иномаркой управлял 77-летний водитель. Мальчик перед тем, как оказаться под колесами, спешился с велосипеда. Отметим, что ребенок переходил дорогу вместе со взрослым мужчиной.



– Напротив дома №79 по ул. Дружбы водитель совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП ребенок был доставлен в больницу. На месте работает экипаж Госавтоинспекции, – сообщили ИА "Высота 102" в главке полиции.

На кадрах отчетливо видно, как внедорожник ломает велосипед и буквально подминает под себя ребенка. Затем мальчик в испуге вскакивает и бежит к мужчине, с которым переходил дорогу.

Судя по данным облздрава, школьник родился в рубашке. Как уточнили в ведомстве, после осмотра в больнице ребенок был отправлен домой на амбулаторно лечение.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области