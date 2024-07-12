Происшествия

Водитель Mitsubishi переехал 9-летнего мальчика в Волжском – видео

Происшествия 12.07.2024 15:58
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12.07.2024 15:58


Водитель внедорожника Mitsubishi сегодня, 12 июля, совершил наезд на 9-летнего ребенка, который переходил дорогу на ул. Дружбы в городе Волжском Волгоградской области. Страшное ДТП зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 




По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, иномаркой управлял 77-летний водитель. Мальчик перед тем, как оказаться под колесами, спешился с велосипеда. Отметим, что ребенок переходил дорогу вместе со взрослым мужчиной. 

Напротив дома №79 по ул. Дружбы водитель совершил наезд на 9-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП ребенок был доставлен в больницу. На месте работает экипаж Госавтоинспекции, – сообщили ИА "Высота 102" в главке полиции. 

На кадрах отчетливо видно, как внедорожник ломает велосипед и буквально подминает под себя ребенка. Затем мальчик в испуге вскакивает и бежит к мужчине, с которым переходил дорогу. 

Судя по данным облздрава, школьник родился в рубашке. Как уточнили в ведомстве, после осмотра в больнице ребенок был отправлен домой на амбулаторно лечение. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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