В Волгограде кроссовер снес девушку-пешехода у «Акварели»

В Советском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла на проспекте Университетском напротив ТРЦ «Акварель». Момент наезда зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения.
По предварительной информации, водитель Mazda CX-5 на регулируемом перекрестке совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.
В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована.
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области