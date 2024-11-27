Происшествия

В Волгограде кроссовер снес девушку-пешехода у «Акварели»

Происшествия 27.11.2024 09:54
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27.11.2024 09:54


В Советском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, авария произошла на проспекте Университетском напротив ТРЦ «Акварель». Момент наезда зафиксировала камера дорожного видеонаблюдения. 



По предварительной информации, водитель Mazda CX-5 на регулируемом перекрестке совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. 

В результате столкновения пострадавшая была госпитализирована. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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