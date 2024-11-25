Возле обладмина в центре Волгограда иномарка сбила курьеров

Происшествия 25.11.2024 22:37
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25.11.2024 22:37
Сегодня, 25 ноября, в центре Волгограда произошла авария с участием легковушки и электросамоката, сообщает V102.RU со ссылкой на соцсети.
Машина, как и СИМ, двигалась по проспекту Ленина и около администрации Волгоградской области стала поворачивать на улицу Ленина, наехав на электросамокат. Как утверждают очевидцы, на нем ехали два доставщика еды.
Оба человека упали, но самостоятельно поднялись на ноги. Подробности ДТП выясняются.
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