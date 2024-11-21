В Волжском разыскивают зеленоглазого мужчину в белых кроссовках





В городе Волжском Волгоградской области разыскивают пропавшего 64-летнего Сергея Суставова. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», волжанин ушел из дома сегодня утром и больше о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза.

В момент исчезновения Сергей был одет в белую футболку, черные джинсы и белые кроссовки.

Если вам известна информация о его местонахождении или вы видели его, сообщите об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»