Федеральные новости

Госдума «перекроет кислород» релокантам и иноагентам

Федеральные новости 08.11.2024 08:30
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08.11.2024 08:30


Спикер Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал новые ограничения в отношении иноагентов и тех россиян, кто покинул страну после начала спецоперации. В настоящее время, по его словам, в ГД прорабатывается соответствующий законопроект. К его рассмотрению депутаты могут приступить уже на следующей неделе. 

За необходимость введения законодательного запрета на выплаты иноагентам по авторским и смежным правам, сообщил Вячеслав Володин, высказались 93% участников опроса, который он проводил на своей странице в Telegram.  

Законопроектом будет предложено ввести особый порядок выплаты средств, которые иноагенты получают от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. В их произведения науки, литературы и искусства исполнения и фонограммы; сообщения в радио- или телеэфирах; изобретения и товарные знаки, – пояснил председатель Государственной думы. – Любые доходы от творческой деятельности будут зачисляться на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагента. Получать денежные средства иным способом будет запрещено.

– Те, кто разрушает Россию, оскорбляя её граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счёт нашей страны, – уверен Володин. –Есть те, кто не отнесён к иноагентам, но, уехав, высказывается негативно по отношению к России. Для них также прорабатываем меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его.

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