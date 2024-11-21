Две скоростные электрички бесплатно развезут болельщиков «Ротора» после матча с «Нефтехимиком»





Болельщики, которые посетят матч «Ротора» и «Нефтехимика» 24 ноября, после игры смогут уехать домой на двух бесплатных электричках. Как сообщили V102.RU в СК «Ротор», пригородные электропоезда будут запущены в обе стороны: до станции Шпалопропитка и до станции Волжский.

Быстро и комфортно к началу матча можно будет добраться на следующих пригородных поездах:

От ст. Шпалопропитка (12:12) до о.п. Мамаев Курган (13:12) и от ст. Тракторная-пасс. (13:49) до Мамаева кургана (14:05).

После окончания матча назначаются дополнительные ускоренные пригородные поезда. Электричка Краснооктябрьская - Шпалопропитка отправится с нижней платформы Мамаева кургана в 17:20 ч. и прибудет на ст. Шпалопропитка в 18:26 ч.

Пригородный поезд №6331 сообщением Краснооктябрьская - Шпалопропитка при этом не останавливается на следующих остановочных пунктах: Дворец Спорта, ВолгоГРЭС, завод им. Кирова, Лесобаза.

Электричка Волгоград-1 - Волжский отправится с верхней остановочной платформы Мамаева кургана в 17:37 ч., а прибудет в Волжский в 18:15.

Этот пригородный поезд проскочит мимо Бакинской, Вишневой и Верхнезареченской.

Напомним, матч «Ротора» и «Нефтехимика» начнется на «Волгоград Арене» в 15-00 ч.

Фото V102.RU