Туман и дожди надвигаются в выходные в Волгоградскую область





В Волгограде и области синоптики пообещали дожди и туман до конца недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, несмотря на это, в регионе ожидается существенное повышение температуры воздуха.

— 22 ноября, в регионе ожидаются небольшие осадки. Ветер ночью юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Днем юго-западный, западный ветер 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +5...+10º, — рассказали в Волгоградском ЦГМС.

В первый день выходных волгоградцев также ожидает теплая погода и туман без резких температурных колебаний.

— 23 ноября, в субботу без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман, гололёдно-изморозевые явления. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-восточный . 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днем +9...+14º, — пояснили синоптики. — В воскресенье ожидаются в отдельных районах дожди, днем местами сильные. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: днем прогреется до +5...+10º.

В ФКУ Упрдор Москва-Волгоград также предупредили, что погодные условия ухудшат обстановку на федеральных трассах ЮФО и ЦФО. Дорожники призывают водителей учитывать погодные условия при планировании поездок, выбирать соответствующий обстановке режим движения, соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными в пути, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.