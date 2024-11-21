Арбитражный суд Волгоградской области оставил без изменения решение УФАС о включении в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Ной», которое меняло дырявый водопровод в Котово в границах улицы 60 лет ВЛКСМ и улицы Мира.

Как сообщили V102.RU в Волгоградском УФАС, с соответствующим обращением в антимонопольную службу обратился заказчик капитального ремонта водопровода, заключивший с ООО «Ной» контракт на 19 066 430 рублей.

- В результате рассмотрения обращения Управление признало хозяйствующий субъект недобросовестным исполнителем, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП, - сообщили в Волгоградском УФАС. - Организация не согласилась с решением ведомства и обратилась в суд. Арбитражный суд Волгоградской области поддержал решение УФАС.

Ранее, напомним, представитель компании-подрядчика заявлял V102.RU, что ООО «Ной» выполнило работы по контракту на 88%, т.е на 16 миллионов рублей. Однако компании ничего не заплатили. Подрядчик указывал, что приступил к работам своевременно, а потом много раз приостанавливал их по независящим от него причинам. В частности, работы приостанавливались из-за большого скопления коммуникаций, которые не были указаны в проекте.

Муниципальный контракт на капитальный ремонт части линейного объекта – водопровода от ВРП-2 до ул. Мира по ул. 60 лет ВЛКСМ в городе Котово Волгоградской области с ООО «Ной» администрация Котово заключила 30 января 2023 года. Подрядчик в срок с 1 мая до 1 июля 2023 года должен был выполнить работы за 19 миллионов рублей. Однако в срок выполнить ремонт не удалось. 12 сентября 2023 года администрация Котово в одностороннем порядке расторгло контракт.

Фото компании-подрядчика