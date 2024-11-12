Федеральные новости

В Госдуме предложили отменить последнюю рабочую шестидневку в этом году

Федеральные новости 12.11.2024 11:24
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12.11.2024 11:24


В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю в конце декабря 2024 года. Как сообщает V102.RU, с таким предложением выступил депутат Станислав Наумов. Соответствующее обращение было направлено вице-премьеру России Дмитрию Григоренко.

Так, Наумов предлагает сделать субботу, 28 декабря, выходным днем, чтобы продлить новогодние праздники еще на один день.

– Прошу Вас рассмотреть предложение предоставить регионам Российской Федерации возможность установить 28 декабря как выходной день, чтобы избежать шестидневной рабочей недели в конце 2024 года. Это создаст дополнительный импульс развитию внутреннего семейного туризма, – говорится в обращении Станислава Наумова.

Депутат также считает, что не в каждой сфере работодателям целесообразно выводить своих сотрудников на работу в последний рабочий день. К тому же, последняя трудовая неделя не должна быть перегруженной. 

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