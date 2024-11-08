ЕР запустила модернизацию института сторонников для более результативной партработы

Федеральные новости 08.11.2024 10:47
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08.11.2024 10:47
На площадке Центрального исполкома состоялся двухдневный семинар-совещание для представителей региональных советов сторонников из всех регионов. Предметом обсуждения стала система взаимодействия советов сторонников с исполнительными органами «Единой России», функционал в партийном строительстве, избирательных кампаниях, сообщает сайт ER.ru.
Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.
– Сегодня (согласно Уставу партии – прим. ред.) все, кто хотят вступить в «Единую Россию», должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать «на земле», – сказал он.
Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников партии. Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе – на законодательном уровне.
– «Единая Россия» – самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всём, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное – когда инициативы идут «с земли», в том числе, от сторонников, – поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия, – подчеркнул Владимир Якушев.
Ещё один приоритет для «Единой России» и её институтов – развитие экономики страны.
– Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем, – отметил врио секретаря Генсовета партии.
Владимир Якушев подчеркнул также, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.
Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.
Он одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины».
Участники семинара затронули тему сокращения периода нахождения в сторонниках «Единой России» для получения членства в партии. Сейчас он составляет полгода и других критериев отбора нет.
– Должен быть чек-лист или стандарт. Не должно быть так, что человек заявление написал, 6 месяцев пробыл сторонником и потом просто получил право вступить в партию, – подчеркнул Владимир Якушев.
Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.
– Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые стоят сегодня перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру, – сказал Владимир Якушев.
Фото с сайта ER.RU
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