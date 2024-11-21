Общество

В Волгограде взамен сосен-нелегалов закупят 300 новых деревьев за 13 млн рублей

Общество 21.11.2024 18:40
0
21.11.2024 18:40


Власти Волгограда объявили о начале конкурсных процедур на повторное озеленение ул. им. Рокоссовского. Как сообщает ИА «Высота 102», новому подрядчику предстоит высадить на участке от мостового перехода через Волгу до пр. М. Жукова 100 крымских сосен. На эти цели из бюджета выделено 13,2 млн рублей.

Примечательно, что произвести работы организации необходимо в разгар календарной зимы – до 21 декабря 2024 года. При этом определить исполнителя работ власти рассчитывают лишь в конце следующей недели.

- Ранее при приемке аналогичных работ, выполненных предыдущей подрядной организацией, профильные службы администрации Дзержинского района выявили несоответствие высаженных растений тем критериям, которые указаны в контракте, - напомнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Не прошедшие «фейсконтроль» молодые деревья впоследствии были с корнем выкорчеваны из лунок. Произошедшее вызвало в обществе бурную дискуссию о гуманности такого подхода к растениям.

Отметим, впоследствии власти разорвали контракт с исполнителем работ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.11.2024 17:22
Общество 21.11.2024 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 17:10
Общество 21.11.2024 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2024 16:36
Общество 21.11.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 15:36
Общество 21.11.2024 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 15:25
Общество 21.11.2024 15:25
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 15:20
Общество 21.11.2024 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 14:26
Общество 21.11.2024 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 13:13
Общество 21.11.2024 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 12:44
Общество 21.11.2024 12:44
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 12:29
Общество 21.11.2024 12:29
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.11.2024 12:23
Общество 21.11.2024 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 11:24
Общество 21.11.2024 11:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 09:02
Общество 21.11.2024 09:02
Комментарии

0
Далее
Общество
21.11.2024 08:13
Общество 21.11.2024 08:13
Комментарии

0
Далее
Общество
20.11.2024 20:36
Общество 20.11.2024 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:40
В Волгограде взамен сосен-нелегалов закупят 300 новых деревьев за 13 млн рублейСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде сотрудника автошколы осудили за фиктивную подготовку водителейСмотреть фотографии
17:43
Андрей Бочаров анонсировал создание выставочного комплекса в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:22
Новые правила для электросамокатов внедрят в Волгограде с 1 марта 2025 годаСмотреть фотографии
17:02
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»Смотреть фотографии
16:36
Выпускники ликвидированной «Качи» вышли на построение в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Прокуратура проверит обстоятельства падения рабочего с крыши в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
15:25
Депутаты расширили критерии присвоения звания «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
15:20
«Боимся расправы»: под Волгоградом юный сосед избил арматурой мужчину из-за листьев ивыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
В Волгоградской области премии деятелям культуры увеличили до 500 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:46
В Волгограде на неделю перекроют ул. КраснознаменскуюСмотреть фотографии
13:37
Волгоградца обвиняют в попытке подкупа пристава из-за ареста иномарки у ТРКСмотреть фотографии
13:13
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о двухдневном штормеСмотреть фотографии
12:44
«Сначала Родину защитить»: сплотивший волгоградцев в тылу командир артиллеристов погиб на СВОСмотреть фотографии
12:29
В Волгограде сотрудники налоговой службы подводят итоги в профессиональный праздникСмотреть фотографии
12:23
Реальную эффективность главы Волгограда узнают с помощью формулыСмотреть фотографии
12:12
Интернет-трафик в сети Т2 во время матча Россия – Сирия увеличился в 2 разаСмотреть фотографии
11:27
Контролеры вычислили в волгоградском троллейбусе безбилетника с криминальным прошлымСмотреть фотографии
11:24
Под Волгоградом незаконно сдали в аренду 9 га особо охраняемых угодийСмотреть фотографии
11:21
«Красный Октябрь» открыл современные мастерские во ВКУиНТСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградстате подсчитали, на сколько подорожали молочка, овощи и яйцаСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде утилизатора отходов благоустройства наказали на 20,8 млн рублейСмотреть фотографии
10:28
Внедорожник опрокинулся в кювет на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:01
В МЧС России рассказали о причинах возгорания Mitsubishi у ТРК «Мармелад»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Бензин и дизтопливо снова резко подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:45
Как в боевиках: в Волгограде опубликовано видео столкновения на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:20
Гандболисты «Каустика» потеряли счет в пораженияхСмотреть фотографии
09:09
В Волгограде утро началось с ДТП на пр. ЛенинаСмотреть фотографии
09:02
Андрей Бочаров прокомментировал уничтожение БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:35
Росавиация сняла ограничения на работу волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
 