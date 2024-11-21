



Власти Волгограда объявили о начале конкурсных процедур на повторное озеленение ул. им. Рокоссовского. Как сообщает ИА «Высота 102», новому подрядчику предстоит высадить на участке от мостового перехода через Волгу до пр. М. Жукова 100 крымских сосен. На эти цели из бюджета выделено 13,2 млн рублей.

Примечательно, что произвести работы организации необходимо в разгар календарной зимы – до 21 декабря 2024 года. При этом определить исполнителя работ власти рассчитывают лишь в конце следующей недели.

- Ранее при приемке аналогичных работ, выполненных предыдущей подрядной организацией, профильные службы администрации Дзержинского района выявили несоответствие высаженных растений тем критериям, которые указаны в контракте, - напомнили в пресс-службе администрации Волгограда.

Не прошедшие «фейсконтроль» молодые деревья впоследствии были с корнем выкорчеваны из лунок. Произошедшее вызвало в обществе бурную дискуссию о гуманности такого подхода к растениям.

Отметим, впоследствии власти разорвали контракт с исполнителем работ.