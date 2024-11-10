Президент России Владимир Путин подписал законы, ужесточающие наказание за организацию и пособничество нелегальной миграции, передает V102.RU.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации документу, изменения внесены в статью 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Теперь уголовная ответственность за организацию незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ, а также использования страны в качестве транзита предусматривается лишение свободы на срок от 2 до 5 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Отягчающие обстоятельства, к примеру, совершение преступления группой лиц, с использованием служебного положения или в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений предусматривают уже лишение свободы от 8 до 15 лет со штрафом от 3 до 5 миллионов рублей.

Добавлены и другие изменения в части квалификации признаков тяжести совершения преступления – группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в целях совершения преступления на территории РФ и др.

Путин подписал еще федеральный закон о конфискации денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции, если преступление совершено из корыстных побуждений. Закон дополняет перечень преступлений, указанных в статье 322.1 УК.

Законы вступает в силу со дня официального опубликования.

Фото: V102.RU (архив)