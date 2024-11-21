Дзержинский районный суд Волгограда приговорил к штрафу в 1,5 миллиона рублей советника руководителя автошколы за фиктивную подготовку восьми водителей. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.7 ст.204 УК РФ - Коммерческий подкуп за незаконные действия (бездействие).

Приговором суда фигурант уголовного дела также лишен права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 4 года.

- Являясь советником руководителя школы по подготовке водителей автотранспортных средств ООО «Форсаж», без проведения фактического обучения, проверки и оценки знаний, выдал восьмерым будущим водителям документы, подтверждающие профессиональное обучение за денежное вознаграждение в размере 14 000 рублей с каждого, - сообщили в суде фабулу уголовного дела.

Сотрудник автошколы полностью признал вину.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.