Двое жителей Германии сегодня, 20 ноября, перевернулись на автомобиле в Волгоградской области, им потребовалась помощь сотрудников МЧС и медиков. Об этом V102.RU сообщили в службе скорой медицинской помощи Волгоградской области.

Экстренный вызов о ДТП на трассе «Камышин – Фролово» поступил около 7 утра. На 17 км автодороги опрокинулась иномарка, в которой оказались зажаты двое жителей Германии - 61-летний водитель и его 59-летняя пассажирка.





На место происшествия оперативно прибыла бригада скорой помощи, а также сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.

- Фельдшер скорой помощи Алёна Волобуева, сразу после извлечения сотрудниками МЧС пострадавших из покорёженного авто, приступила к оказанию помощи, - сообщили медики. - Мужчина был транспортирован в центральную городскую больницу Камышина, состояние уточняется. Женщина от осмотра и помощи отказалась.

Фото: ГБУЗ «КССМП»