В Волгоградской области с 1 декабря тариф за вывоз ТКО вырастет на 13%

Экономика 20.11.2024 12:03
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20.11.2024 12:03
В Волгоградской области с 1 декабря планируют проиндексировать тариф на вывоз ТКО. Как сообщает V102.RU, сегодня, 20 ноября, на площадке регионального комитета тарифного регулирования состоялось расширенное заседание общественного совета на данную тему.
Напомним, в Волгоградской области с 1 декабря официально приступает к работе новый региональный оператор по обращению с ТКО – компания «ЭкоЦентр».
Организация будет оказывать коммунальную услугу по новому тарифу. Стоимость вывоза мусора подорожает примерно на 13 - 13,5%.
В частности, плата за ТКО в многоквартирных домах увеличится примерно на 13,87 рубля – до 116, 67. Размер тарифа для индивидуальных жилых домов городских поселений может вырасти на 13,68 рубля – до 114,98. Собственники индивидуальных домовладений в сельской местности будут платить с 1 декабря 101,38 рубля. Это на 12,06 рубля больше, чем в настоящее время.
- По закону мы обязаны опубликовать информацию о повышении тарифа за 10 дней. По этому уже сегодня, в 14:00 у нас пройдёт коллегия где мы планируем официально утвердить тариф, - рассказала журналистам председатель комитета тарифного регулирования Волгоградской области Горелова Светлана.
Фото V102.RU
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