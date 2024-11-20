В Волгограде сгорел заживо хозяин квартиры





В Тракторозаводском районе Волгограда произошел пожар, в котором погиб хозяин квартиры. Как сообщает V102.RU, трагедия произошла накануне вечером в многоквартирном доме №3 по улице Шурухина.

- Произошло возгорание б/у вещей рядом с матрасом в комнате, площадь возгорания 0,5 квадратных метра. Квартира была расположена на 2-ом этаже 4-х этажного дома. В результате задымления обнаружен труп 54-летнего местного жителя, - рассказал информагентству собственный источник.





Известно, что при жизни погибший злоупотреблял алкоголем и вел аморальный образ жизни.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области