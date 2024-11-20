Происшествия

В Волгограде почти 4 часа тушили развалины тракторного завода

Происшествия 20.11.2024 08:05
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20.11.2024 08:05


В Волгограде ночью 20 ноября потушили крупный пожар в Тракторозаводском районе. По сообщению очевидцев, передает V102.RU, яркое пламя за ТЦ «Семь звезд» было видно издалека. 
В ГУ МЧС по Волгоградской области рассказали, что сигнал о пожаре на пл. Дзержинского, 1 поступил в 00-01 ч. А потушили огонь лишь к утру, в 3-23 ч.
- Горело неэксплуатируемое, полуразрушенное здание. В результате происшествия никто не пострадал, - прокомментировали в ведомстве. 
Напомним, развалины тракторного завода горят уже не первый раз. В соцсетях предполагают, что их поджигают неслучайно и освобождают таким образом место для будущей застройки. 
Фото Волгоград с огоньком t.me

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