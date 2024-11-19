На трибуне Бочаров и Дюков: в Волгограде начался матч России и Сирии

На «Волгоград Арене» стартовал товарищеский матч сборных России и Сирии. Как сообщает V102.RU, за Россию болеют губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава РФС Александр Дюков.

Болельщики активно поддерживают своих футболистов. Однако счет в поединке пока не открыт.





Напомним, перед матчем зрителям показали шоу-программу с выступлениями группы «Мираж», Стаса Пьехи и певца Ivan, а болельщики включили фонарики на своих телефонах.





Несмотря на довольно прохладную погоду, болельщикам, которые горячо болеют за свои команды, явно жарко. А вот футболисты сборной Сирии со скамейки запасных кутаются в теплые пледы.













