Спорт

«Сирия – это не Бруней»: Карпин дал прогноз на предстоящий матч в Волгограде

Спорт 18.11.2024 19:32
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18.11.2024 19:32


В Волгограде в ходе пресс-конференции в преддверии товарищеского матча со сборной Сирии наставник российской сборной Валерий Карпин по просьбе журналистов оценил силы соперника. По его словам, на поле «Волгоград Арены» обе команды выйдут в полной готовности. 

Как признался Валерий Карпин за матчами с участием спортсменов Сирии он не следил, однако соперников в предстоящем поединке оценивает со всей серьезностью. 

– Футболистов-соперников никогда не оцениваем и не следим за ними. Мы больше смотрим за командными действиями, что они пытаются делать. Понятно, что по силе и качеству Сирия – это  не Бруней: команда намного сильнее и сыграннее, – отметил тренер российской сборной. – Видны наработки тренера. Матч будет намного сложнее. Готовимся.


Примерное представление о том, как будет действовать сборная Сирии 19 ноября на товарищеском матче в Волгограде, у Карпина, судя по всему, все же есть.  

Перед Брунеем мы не понимали, как они будут действовать. Здесь все-таки есть материалы, поэтому увидели. Понятно, что сирийцы могут что-то поменять, но, скорее всего, будут играть в четыре защитника, – отметил Карпин. – Были матчи, где они пытались прессинговать. Что будет завтра, зависит и от нас.

Напомним, днем 18 ноября на «Волгоград Арене» прошла тренировка сборной Сирии, после чего с журналистами пообщался наставник команды Хосе Лана. По его словам, ни он сам, ни его подопечные также не ждут простого матча. 

– Российские игроки умеют хорошо играть в нападении и защите. Для нас будет большим удовольствием сыграть с таким сильным соперником, — заявил главный тренер национальной команды с Ближнего Востока. 

 Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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