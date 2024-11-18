Расследования

В Волгограде полиция задержала 18-летнего ростовчанина за участие в преступной схеме

Расследования 18.11.2024 18:14
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18.11.2024 18:14


В Волгограде полицейские задержали 18-летнего жителя Ростовской области, который помогал телефонным мошенникам в качестве курьера. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, ростовчанин забрал у троих волгоградских пенсионеров 700 тысяч рублей. 



Объявление о легком заработке юноша нашел в Интернете. Ему нужно было забирать и переводить деньги, полученные в результате совершения телефонных мошенничеств, а в качестве вознаграждения забирать процент от суммы. 

– Возбуждены уголовные дела, подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, –уточнили в региональном главке МВД. 

Оперативники устанавливают все эпизоды его преступлений.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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