Источник: суд над Журавелем по госизмене завершится в Волгограде до конца декабря

Сегодня, 15 ноября, в Волгоградском областном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела Никиты Журавеля, который обвиняется в передаче спецслужбам Украины секретных данных, передает V102.RU.

Первое заседание по этому делу, напомним, прошло 14 ноября. Процесс закрытый, поэтому представителей СМИ в зал заседания не пускают. Журавель предстал перед уголовной коллегией областного суда, состоящей из трех судей. Информации о ходе процесса, в связи с его закрытостью, пока никакой нет. Однако, по прогнозам источников ИА «Высота 102», суд над 20-летним Журавелем растянется как минимум на месяц.

Бывший волгоградский студент, которого ранее осудили в Грозном за сожжение Корана, теперь предстал перед судом в Волгограде по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет колонии или пожизненное лишение свободы.

По версии следствия, Журавель сотрудничал с представителем службы безопасности Украины, на которого он вышел по собственной инициативе. Согласно материалам дела, в марте 2023 года он направил сообщнику за рубежом видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России.

Также Журавель передал записи с пролетающим самолетами военного назначения, данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.