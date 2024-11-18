Волгоградская область оказалась в хвосте рейтинга по уровню зарплат в регионах





Волгоградская область заняла 65 место в рейтинге по уровню заработных плат среди всех регионов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на рейтинг «РИА Новости», в регионе лишь 5,4% волгоградцев получают свыше 100 тысяч рублей. В среднем же по России такую сумму получают 17,2% жителей.

Доля людей, которая зарабатывает меньше 30 тысяч рублей, в Волгоградской области составляет 28,4%. При этом средние показатели зарплаты в Волгоградской области стоят на уровне 29-59 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге среди всех регионов занят Чукотский автономный округ, где более половины работающих местных жителей получают от 100 тысяч рублей в месяц – 66,6%. Замкнула рейтинг Ингушетия, где такая оплата труда приходится лишь на 2,4% работников.