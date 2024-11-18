В городе Волжском Волгоградской области полицейским удалось разыскать двоих мужчин, которые накануне устроили погром в парковой зоне на ул. Дружбы. Сражавшиеся с попадавшимися им на пути урнами и деревьями доставили в отдел МВД, где они принесли свои глубокие извинения волжанам. Совершенный в парке вандализм, с их слов, случился в результате воздействия алкоголя.

– Благодаря неравнодушным волжанам, удалось быстро найти вандалов. Информация из соцсетей была передана сотрудникам полиции, которые оперативно установили личности и провели задержание, – сообщили в администрации города Волжского сегодня, 18 ноября. – По факту произошедшего проводится проверка, молодые люди сознались в содеянном.

На видеокадрах, которые распространила в социальных сетях администрация, один из задержанных признается, что ему «страшно стыдно». Молодой мужчина приносит извинения за то, что не остановил от необдуманных действий своего приятеля.





– Я извиняюсь перед населением Волжского за то, что находился в нетрезвом состоянии и не смог предотвратить действия моего друга. Мне страшно стыдно, что из-за моей безответственности и из-за того, что я не контролировал своего товарища, пострадала уличная мебель, – говорит один из волжан.

– Произошло недоразумение и мои эмоции выплеснулись на уличную мебель, – в свою очередь пояснил второй дебошир. – Такого не должно происходить и все это должны понимать. Потому что мы все живем. И в колодец, из которого мы все пьем, лучше не плевать. Я извиняюсь перед всеми, кого мои действия смутили и напрягли.