Общество

«В колодец лучше не плевать»: подравшихся с урнами в парке волжан пробило на философию в отделе полиции

Общество 18.11.2024 17:24
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18.11.2024 17:24


В городе Волжском Волгоградской области полицейским удалось разыскать двоих мужчин, которые накануне устроили погром в парковой зоне на ул. Дружбы. Сражавшиеся с попадавшимися им на пути урнами и деревьями  доставили в отдел МВД, где они принесли свои глубокие извинения волжанам. Совершенный в парке вандализм, с их слов, случился в результате воздействия алкоголя. 

Благодаря неравнодушным волжанам, удалось быстро найти вандалов. Информация из соцсетей была передана  сотрудникам полиции, которые оперативно установили личности и провели задержание, – сообщили в администрации города Волжского сегодня, 18 ноября. – По факту произошедшего проводится проверка, молодые люди сознались в содеянном. 

На видеокадрах, которые распространила в социальных сетях администрация, один из задержанных признается, что ему «страшно стыдно». Молодой мужчина приносит извинения за то, что не остановил от необдуманных действий своего приятеля. 



Я извиняюсь перед населением Волжского за то, что находился в нетрезвом состоянии и не смог предотвратить действия моего друга. Мне страшно стыдно, что из-за моей безответственности и из-за того, что я не контролировал своего товарища, пострадала уличная мебель, – говорит один из волжан. 

Произошло недоразумение и мои эмоции выплеснулись на уличную мебель, – в свою очередь пояснил второй дебошир. – Такого не должно происходить и все это должны понимать. Потому что мы все живем. И в колодец, из которого мы все пьем, лучше не плевать.  Я извиняюсь перед всеми, кого мои действия смутили и напрягли.

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