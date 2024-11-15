Расследования

Инспектор ленинского СИЗО-5 изрезал жену ножом в пункте выдачи маркетплейса

Расследования 15.11.2024 09:33
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15.11.2024 09:33


В Ленинском районе Волгоградской области за жестокую резню в пункте выдачи маркетплейса перед судом готовится предстать 28-летний местный житель. Молодой мужчина в августе 2024 года нанес не менее 19 ударов ножом своей супруге и остановился лишь после того, как подумал, что молодая  женщина уже мертва. Как стало известно ИА «Высота 102», в покушении на убийство обвиняется сотрудник УФСИН России. 

Об утверждении обвинения по уголовному делу в отношении мужчины 1996 года рождения накануне в Волгоградской области сообщила прокуратура. Материалы с обвинительным заключением направлены в районный суд. 

По сведениям официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, зверское нападение на жену молодой мужчина совершил 6 августа. Вечером в тот день он пришел на работу супруги в состоянии опьянения. А поводом для расправы послужил словесный конфликт – жертве не понравился тот факт, что муж в очередной раз приложился к бутылке. 

– Около 19:00 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в помещение пункта выдачи заказов маркетплейса, где работала его супруга. В ходе ссоры, вызванной реакцией жены на систематическое употребление алкоголя мужем, последний достал из кармана нож и нанес им не менее 19 ударов в область туловища и конечностей женщины, – говорится в материалах уголовного дела. – После того как потерпевшая потеряла сознание, злоумышленник, решив, что убил ее, скрылся с места преступления. 

Окровавленной молодую сотрудницу пункта выдачи обнаружили очередные клиенты маркетплейса. К счастью, на момент визита покупателей прошло не так много времени. В результате врачам больницы удалось спасти жизнь пострадавшей. 

Как стало известно ИА «Высота 102», в пьяном виде в пункт выдачи Ozon к своей жене наведался 6 августа сотрудник СИЗО №5, расположенного в городе Ленинске, – 28-летний Роман Р. 

– Роман родился в селе Заплавном Ленинского района, там же окончил и среднюю школу. Затем получал профессию, после работал в СИЗО младшим инспектором дежурной службы СИЗО №5 волгоградского Управления ФСИН России. Ничего плохого сказать о нем не можем, – сообщили источники информагентства в Ленинске. – Женился он не так уж и давно, жена на семь лет его младше - ей всего-навсего 21 год. Из-за чего Роман мог схватить нож и с такой жестокостью ее изрезать, сложно себе представить. Теперь он в следственном изоляторе, но уже в роли арестанта в ожидании суда. 

В УФСИН России по Волгоградской области не стали опровергать факт возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника, однако от каких-либо комментариев отказались. 

Известно, что Роману Р. грозит до 11 лет лишения свободы по ч. 3 ст.30, ч. 1 ст.105 УК РФ – покушение на убийство. В ходе предварительного следствия мужчина признал вину лишь частично.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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