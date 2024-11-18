Новая партия 500-рублевых билетов на матч России и Сирии появилась в продаже

Для болельщиков оказались вновь доступны самые дешевые билеты на матч России и Сирии, который пройдет в Волгограде завтра, 19 ноября. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Kassir.ru, в настоящее время в свободной продаже находится около 1700 билетов по 500 рублей. Также можно приобрести билеты и других ценовых сегментов – от 700 рублей и до 15 тысяч рублей.

За самую высокую цену продаются 15 мест в VIP-ложе, причем выкупить ее можно только целиком. Также болельщикам предлагаются билеты по 6 тысяч рублей на места в BetBoom. Есть в продаже билеты и на другие сектора.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за несколько дней до товарищеского матча были раскуплены все билеты стоимостью по 500 рублей, а всего было продано около 30 тысяч. Однако по традиции за день до матча «выбрасываются» новые партии.



В Волгограде уже находятся сборные России и Сирии, которые завтра в 19-30 ч. проведут товарищеский матч. Международный поединок, которому предшествует яркая предматчевая шоу-программа с выступлением артистов и автограф-сессией известных экс-футболистов сборной России, будет посвящен годовщине начала Сталинградской стратегической наступательной операции.





