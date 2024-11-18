Пенсионер заживо сгорел в своем доме в Волгоградской области

В Волгоградской области в огне погиб 71-летний житель станицы Суводской. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, утром 17 ноября на пульт оперативного дежурного поступил тревожный сигнал из Дубовского района.





- В станице Суводской горел по всей площади деревянный дом размером 5х8 м. по всей площади, - сообщили в региональном МЧС.





Прибывшие на место происшествия расчеты ПЧ-69 поселка Горный Балыклей ликвидировали пожар за 31 минуту. Однако спасти хозяина скромного жилища не удалось - он погиб в огне. Его тело нашли при разборе конструкций. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области