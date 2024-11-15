Житель Волгограда, который подозревается в поджоге на парковке торгового центра автомобиля американской марки Dodge с украинскими номерами, действовал по указанию мошенников. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

- По подозрению в причастности к поджогу был задержан и доставлен в отдел полиции 63-летний житель города Волгограда. Установлено, что мужчина стал жертвой телефонных мошенников и действовал по их указанию, - сообщили в главке.

Напомним, что происшествие случилось вечером 14 ноября на парковке в торговом центре в Воорошиловском районе. Мужчина подошел к автомобилю с банкой растворителя, плеснул жидкостью на машину и попытался поджечь. Автомобиль уцелел благодаря быстро отреагировавшим охранникам торгового центра, которые задержали поджигателя.

На данный момент известно, что ранее волгоградец под воздействием телефонных мошенников, которые представлялись работниками банков и спецслужб, оформил несколько кредитов на крупную сумму. Деньги он перевел на так называемый «безопасный счет».

- После с ним связались неизвестные, сообщив, что его деньги похищены, а единственный вариант их вернуть – поджечь возле одного из торговых центров автомобиль. Координируя действуя мужчины по видеосвязи, аферисты указали ему на случайную иномарку, дав указание по ее поджогу, - рассказали в ГУ МВД по региону.

Мужчина понял, что совершил, только в отделе полиции. Ему грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Обманутый волгоградец также обратился с заявлением по факту совершенных в отношении него мошеннических действиях.

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